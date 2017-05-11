Şehit Yıldırım Oflaz ve Şehit Ozan Özen adına düzenlenen 12’inci Veteranlar Futbol Turnuvasında heyecan A grubu maçları ile devam etti. Grupta son haftaya girilirken, kıyasıya yarış devam ediyor. Üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Çelikpençe Bolu Beton ile karşı karşıya geldi.

Üç puana ihtiyacı olan iki takımın karşılaşmasında maça daha istekli başlayan Bolu Beton oldu. Ayağa yaptıkları paslar ile organize ataklar düzenleyen Bolu Beton Çelikpençe karşısında etkili bir oyun sergiledi. Bolu Beton karşılaşmanın 24.dakikasında aradığı golü Erkan ile golü buldu. Sağ kanattan gelen ortaya iyi yükselen Erkan düzgün bir kafa vuruşu ile skoru 1-0’a getirdi ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıya etkili başlayan ise Çelikpençe oldu. Sahadan puan yada puanlarla ayrılmak isteyen Çelikpençe etkili oynamasına rağmen gol yollarında etkisiz kaldı. Karşılaşmanın 38.dakikasında gergin anlar yaşanırken Ferda rakibine arkadan yaptığı hareket sonrasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bir kişi eksik oynayan Çelikpençe karşısında yeniden oyun üstünlüğünü ele geçiren Bolu Beton Hüseyin ile bir gol daha buldu ve sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bu skorun ardından Çelikpençe 8 puanla 5.sırada kalırken, Bolu Beton puanını 7’ye yükselterek 6.sıraya yerleşti ve çeyrek final şansını sürdürdü.