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30 Nisan 2017 Pazar
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    • Çelikpençe Kayıpsız Geçti

    Bolu’da Şehit Yıldırım Oflaz ve Şehit Ozan Özen anısına düzenlenen 12. Veteranlar Turnuvası’nın dördüncü hafta maçında grubun iddialı ekiplerinden Çelikpençe, Jotun Hisarspor ile karşı karşıya geldi. Sahadan 2-1 galip ayrılan Çelikpençe puanını 8’e çıkartarak 2’inci sıraya yerleşti.

    30 Nisan 2017 Pazar 11:09
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    Çelikpençe Kayıpsız Geçti

    Haber: Ceylan Beykoz

    Bu sezon 12’incisi düzenlenen Veteranlar Futbol Turnuvasında dördüncü hafta maçları A grubunda oynanan 4 karşılaşma ile tamamlandı. Grubun iddialı ekiplerinden geçen sezonun yarı finalisti Çelikpençe oynadığı ilk üç karşılaşmadan 2 galibiyet birde mağlubiyet alan Jotun Hisarspor ile karşılaştı.

    Karşılaşmaya iyi başlayan Çelikpençe ilk dakikadan itibaren rakip kalede etkili olmaya başladı. Bir çok pozisyona giren Çelikpençe aradığı golü penaltıdan buldu. Rakip ceza sahası içinde Fatih’in yerde kalması ile birlikte karşılaşmanın hakemi tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışında topun başına geçen Çelikpençe’nin golcü ismi Fatih düzgün bir vuruşla golü buldu ve skoru 1-0’a getirdi. Golden sonra oyunu kendi sahasında kabul eden Çelikpençe rakibinin golüne engel olamadı. Karşılaşmanın 23.dakikasında sahneye çıkan Şenol skora denge getirdi. İlk yarıda başka gol olmadı ve devre 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.

    Üç puanın iki takım içinde önemli olduğu karşılaşmanın ikinci yarısı daha büyük bir çekişmeye sahne olurken, Çelikpençe Bülent Güngör’ün kaydettiği golle sahadan 2-1 galip ayrılarak gruptan çıkma adına bir engeli daha kayıpsız geçti. Aldığı galibiyetle puanını 8’e çıkartan Çelikpençe grupta ikinci sıraya yerleşti. Jotun Hisarspor ise 6 puanla 5.sırada kaldı.

    Anahtar Kelimeler: Bolu’da, Şehit, Yıldırım, Oflaz, Şehit

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