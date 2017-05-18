Haber: Ceylan Beykoz

Şehit Yıldırım Oflaz ve Şehit Ozan Özen adına düzenlenen 12’inci Veteranlar Futbol Turnuvasında grup maçları dün akşam Karaçayır Spor Tesislerinde oynanan 4 maç ile sona erdi. A grubunda çeyrek final iddiasını sürdüren Çelikpençe ile grupta hiçbir iddiası bulunmayan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü karşı karşıya geldi. Grupta iddiası bulunmayan rakibi karşısında ilk yarıda rahat bir oyun sergileyen Çelikpençe golcü oyuncusu Fatih’in golüyle devreyi 1-0 önde kapattı. İkinci yarının başlarında yine Fatih’in yerden düzgün bir vuruşuyla golü bulan Çelikpençe farkı ikiye çıkardı. 2-0 geriye düşmesine ve grupta iddiası bulunmamasına rağmen turnuvayı puan yada puanlarla tamamlamak isteyen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü adeta küllerinden geri doğdu ve Çelikpençe kalesine saldırmaya başladı. Dakikalar 45’i gösterirken sahneye çıkan Mustafa Yıldırım farkı bire indiren golü kaydetti. Golden sonra da ataklarını sürdüren Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 56.dakikada Metin’in kaydettiği golle skora denge getirdi. Karşılaşma bu skorla tamamlanırken Çelikpençe puanını 9 yaptı ve averajla grubu üçüncü tamamlayarak çeyrek finalde Çağsu Hastanesinin rakibi oldu. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü takımı ise grubu 4 puanla son sırada tamamladı ve turnuvaya veda etti.