banner133

banner128

banner101

18 Mayıs 2017 Perşembe
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Çelikpençe Son Anda Çeyrek Finalist

    12’inci Veteranlar Futbol Turnuvasında dün akşam oynanan 4 karşılaşmanın ardından çeyrek finale yükselenler belli oldu. Grubun son haftasında çeyrek final iddiasını sürdüren Çelikpençe ile grupta hiçbir iddiası bulunmayan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2’lik eşitlikle sonuçlanırken, Çelikpençe averajla çeyrek finale adını yazdırmayı başardı.

    18 Mayıs 2017 Perşembe 14:21
    Bu haber 32 kez okundu
    Çelikpençe Son Anda Çeyrek Finalist

    Haber: Ceylan Beykoz

    Şehit Yıldırım Oflaz ve Şehit Ozan Özen adına düzenlenen 12’inci Veteranlar Futbol Turnuvasında grup maçları dün akşam Karaçayır Spor Tesislerinde oynanan 4 maç ile sona erdi. A grubunda çeyrek final iddiasını sürdüren Çelikpençe ile grupta hiçbir iddiası bulunmayan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü karşı karşıya geldi. Grupta iddiası bulunmayan rakibi karşısında ilk yarıda rahat bir oyun sergileyen Çelikpençe golcü oyuncusu Fatih’in golüyle devreyi 1-0 önde kapattı. İkinci yarının başlarında yine Fatih’in yerden düzgün bir vuruşuyla golü bulan Çelikpençe farkı ikiye çıkardı. 2-0 geriye düşmesine ve grupta iddiası bulunmamasına rağmen turnuvayı puan yada puanlarla tamamlamak isteyen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü adeta küllerinden geri doğdu ve Çelikpençe kalesine saldırmaya başladı. Dakikalar 45’i gösterirken sahneye çıkan Mustafa Yıldırım farkı bire indiren golü kaydetti. Golden sonra da ataklarını sürdüren Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 56.dakikada Metin’in kaydettiği golle skora denge getirdi. Karşılaşma bu skorla tamamlanırken Çelikpençe puanını 9 yaptı ve averajla grubu üçüncü tamamlayarak çeyrek finalde Çağsu Hastanesinin rakibi oldu. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü takımı ise grubu 4 puanla son sırada tamamladı ve turnuvaya veda etti.

    Anahtar Kelimeler: 12’inci, Veteranlar, Futbol, Turnuvasında, Dün

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Ramazan’ın Çekim Alanına Girerken
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel “GERÇEK” BİSİKLET YOLU YAPILSIN
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN Sultanahmet’te sanat var…
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK SON DÖNEMDE CHP
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ZURNA
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu’da haftaya “ DÜĞÜM “ mü çözülecek ?..
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ RAMAZAN AYI YAKLAŞIRKEN
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Hastanelerimizde Dr. Muhammed Demirkol Farklılığı
  • Suat Tosun Suat Tosun DUR - KALK EĞİTİMİ (Beygir Gücüne Eşek Temposu)
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu ETRAFINIZDA MOR İNEK VAR MI?
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR SAHİPSİZ ŞEHİR
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Kadın hakları
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım 1 HAZİRAN 2011 MASKELİ MUHALEFET LİDERLERİNİN ELİNDE...
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR ŞÜKRAN GÜNLERİ
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Hoca olmak, öğrencinin kendi yolunu bulmasına katkı olmaktır…
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Terkedilmiş Bina ve İnşaatlar
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Dünya Basın Özgürlüğü Gününde Polisin ilginç muamelesi
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Mevlana’nın yolu
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL SAĞLIK TURİZMİ VE BOLU
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş ÜÇ TANE DÜŞMANIM VAR !
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER BEYAZ ATLI PRENSLER… DÜNYALI ERKEKLER…
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129