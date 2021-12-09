Haber: C.Kutay Aykan

Kulüpler Birliği ve MKE Ankaragücü'nün eski başkanı Cemal Aydın hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Gençlerbirliği Kulübü, MKE Ankaragücü Kulübü eski başkanlarından Cemal Aydın'ın vefatına ilişkin başsağlığı mesajı paylaştı.

TFF'den yapılan açıklamada, "MKE Ankaragücü ve Kulüpler Birliği Vakfı eski Başkanı Cemal Aydın'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Cemal Aydın'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri, MKE Ankaragücü Kulübü ve spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği Kulübü de MKE Ankaragücü Kulübü eski başkanlarından Cemal Aydın'nın vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi.

Gençlerbirliği açıklamasında, "MKE Ankaragücü eski başkanı ve bir dönem kulübümüzde de yöneticilik yapmış olan Sayın Cemal Aydın'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, sevenlerine ve Türk futbol ailesine başsağlığı dileriz." ifadeleri yer aldı.