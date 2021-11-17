Cemalettin Metin’den amatör Kurul açıklaması

Haber: Ceylan Beykoz

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu seçimine Bolu’dan 4 üst kurul delege ile katıldıklarını aktaran Metin; “Geçtiğimiz ay biliyorsunuz, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu seçimi vardı. Genel Başkanımız Ali Düşmez’in tek aday olarak katıldığı seçimlerde bizde oy kullanmaya gittik. Bolu’dan 4 tane üst kurul delegesi arkadaşımızla beraber bu seçimlere katıldık. Orada bir yönetim kurulu seçiliyor, bir de amatör kurul oluşuyor” dedi.

“Bolu ASKF Başkanı olarak amatör kurula seçildim”

Amatör kurula seçilmesinin kendisi için sürpriz olduğunun altını çizen Metin; “Bizim içinde sürpriz oldu. Bende Bolu ASKF Başkanı olarak amatör kurula seçildim. Bununla ilgili seçimden sonraki işlemler devam ediyor. Amatör kurul toplantıları ne zaman olacak. Ne gibi bir görev dağılımı olacak belli değil. Amatör kurulu görevi daha önceki yıllarda bildiğim kadarıyla bütün Türkiye’deki amatör müsabakalara ve Bölgesel Lig müsabakalarının organizasyonları, görevleri üstlenecek. Bizde burada hangi görev verilirse bu hem Bolu başkanı olarak hem de bir amatör sevdalısı olarak üzerimize düşen ne görev verilirse bu konuda çalışmalarımızı yapacağız” şeklinde konuştu.

“Bolu için ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız”

Kendisine verilen görevin Bolu için bir avantaj olduğunun altını çizen Bolu ASKF Başkanı Cemalettin Metin; “Bölgemizde bu konuda avantajlı. Biz genelde Batı Karadeniz bölgesinde olan il başkanları olarak çoğumuz ya amatör kuruldayız ya da yönetim kurulundayız. Bu nedenle de bu görevler ilimizin amatör sporuna katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bilhassa bizim Bolu’daki hem siyasilerimiz hem bürokratlarımız, spor yöneticilerimiz bu konuda bizlere destek vermelerini istiyorum. Her gittiğimiz yerde Bolu için ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız” dedi.

“Bizde kendisine seçimden sonra hayırlı olsun dedik”

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri (TASKK) Konfederasyonu Başkanı Ali Düşmez ile seçimin ardından bir görüştüklerini belirten Metin; “Ali başkan ile görüşmemiz orada oldu. Seçim günü oldu. Ben zaten yeni seçildiğim için kendisini daha öncede tanıyorum. Bizlere hayırlı olsun dileklerini iletti. Bizde kendisine seçimden sonra hayırlı olsun dedik. Daha toplantılar yapılmadı. Hem yönetim kurulu hem de amatör kurul olarak. Yeni bittiği için seçim görev dağılımları falan yapıldıktan sonra bu işler daha sonra belli olacak.