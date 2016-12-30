Haber :Erdal Tanrıverdi

Beşiktaşla Vodafone Arenada Ziraat Türkiye Kupası maçı için karşılaşacak olan Boluspor'u Bolu’dan Gazeteciler ve Yazarlar yalnız bırakmadı. Yollara düşen cemiyet üyelerini Çavuşoğlu Turizm konforuyla İstanbul'a getirip götürdü.

Cemiyet adına açıklama yapan Muharrem Demirel; "Bugün Cemiyet üyelerimizi İstanbul'a götüren Çavuşoğlu Turizm'e teşekkürü bir borç biliriz" dedi.