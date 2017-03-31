Haber: Ceylan Beykoz

Fen lisesinde aynı zamanda milli sporcu da olan Bora Tarhan jimnastik Artistik Genç Erkekler dalında Türkiye üçüncülüğü, Görkem Sevinç Oryantring Genç Erkekler dalında Türkiye ikinciliği, Büşranur Çakıroğlu ise Atıcılık Skeet branşı Türkiye grup eleme yarışması Genç Bayanlar dalında Türkiye ikinciliği almıştı. Öğrencilerden Bahadır Uçar 18-B yaş grubu Oryantring dalında Türkiye birinciliği, Edanur Sevren Kickboks dalında Türkiye ikinciliği, Senanur Kartal, Mahmure Çayır, Bilgehan Sandal, Ayşenur Arslan, Tuba Çetin’den oluşan ekibimiz ise Türkiye okul sporları Oryantring yarışmasında Türkiye ikinciliği kazanmışlardır. Fen Lisesi müdürü Ali İhsan Duman, İzzet Baysal Gölyüzü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul müdürü Emine Kaya, Antrenör öğretmenleri Uğur Pekcan ve Ahmet Erdoğanda ziyarette hazır bulundular. Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz kabulde yapılan konuşmada akademik başarının yanında spor etkinliklerinde kazanılan başarıları çok önemsediklerini belirtti. Cengiz ayrıca “Gençlerimize bu imkanı sağlayan okulumuzu, öğretmenlerimizi kutluyor başarılarının devamını diliyorum” dedi.