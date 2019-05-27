Cengiz Umut Meraş A Milli Oldu

Boluspor alt yapısında yetişen ve bu sezon başında 2 milyon 200 bin TL karşılığında süper lig ekiplerinden Bursaspor'a transfer olan Cengiz Umut Meraş teknik direktör Şenol Güneş tarafından A milli takıma davet edildi.

Cengiz Umut Meraş A Milli Oldu

Haber: Birol Ertunç

A Milli Takımımız Yunanistan, Özbekistan, Fransa ve İzlanda maçlarının aday kadrosunda yer alacak olan Cengiz Umut Meraş'lı A milli takım kadrosu şu şekilde oluştu:

KALECİLER: Fehmi Mert Günok, Gökhan Akkan, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır

DEFANS: Mehmet Zeki Çelik, Nazım Sangare, Ozan Muhammed Kabak, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Cengiz Umut Meraş, Emre Taşdemir, Hasan Ali Kaldırım

ORTA SAHA: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Deniz Türüç, Dorukhan Toköz, Efecan Karaca, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yunus Mallı, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Ömer Ali Şahiner

FORVET: Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal, Güven Yalçın, Kenan Karaman

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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