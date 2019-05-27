Cengiz Umut Meraş A Milli Oldu

Boluspor alt yapısında yetişen ve bu sezon başında 2 milyon 200 bin TL karşılığında süper lig ekiplerinden Bursaspor'a transfer olan Cengiz Umut Meraş teknik direktör Şenol Güneş tarafından A milli takıma davet edildi.