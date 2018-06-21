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21 Haziran 2018 Perşembe
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    • Cengizay dört dörtlük

    Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen ve geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Cezmi Oflaz adına gerçekleştirilen Veteranlar Futbol Turnuvasında B grubu ilk hafta maçları geride kaldı.

    21 Haziran 2018 Perşembe 14:52
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    Cengizay dört dörtlük
     

    Haber: Semih Baykal

    Bu sezon iddialı bir kadro kuran Cengizay İnşaat ilk maçında Öz Yapı Mimarlık ile karşı karşıya geldi. Kıyasıya bir mücadelenin ortaya çıktığı karşılaşmayı Cengiz Ay İnşaat 4-0 kazanarak üç puanla başlayan bir diğer takım oldu.

    Cezmi Oflaz adına gerçekleştirilen 13’üncü Veteranlar Futbol Turnuvasında B grubu ilk hafta maçları geride kaldı. Karaçayır Spor Tesislerinde oynanan karşılaşmalarda Cengizay İnşaat ile Özyapı Mimarlık karşı karşıya geldi. İlk dakikadan itibaren kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı karşılaşmanın ilk yarısında Cengizay İnşaat Fatih Sarıtaş ve İsmail’in kaydettiği gollerle devreyi 2-0 önde kapattı.

    Skor üstünlüğü ile birlikte ikinci yarıda oyun üstünlüğünü de ele geçiren Cengizay İnşaat iki gol daha bularak sahadan 4-0 galip ayrıldı ve üç puanı hanesine yazdırdı.

    TALİHSİZ SAKATLIK

    Karşılaşmanın ikinci yarısında rakip kalede girdiği pozisyon sonrasında yerde kalan Cengizay İnşaat’ın golcü oyuncusu Fatih Sarıtaş bileğinden sakatlanarak oyun dışında kaldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan golcü oyuncunun bileğinde çatlak olduğu ifade edildi.

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