Haber: Gönül Olutürk

Çeyrek finale çıkmayı garantileyen Cengizay İnşaat çeyrek final iddiası bulunan Sümer Saray ile karşılaştığı mücadeleden 7-3 galip ayrılan taraf oldu.

Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen ve geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden saha komiseri Cezmi Oflaz adına gerçekleştirilen Veteranlar Futbol Turnuvasında grup maçları sona erdi. Karaçayır Spor Tesislerinde dün akşam oynanan ve saat 20:45’te başlayan mücadelede gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Cengizay İnşaat ile çeyrek final iddiası bulunan Sümer Saray karşı karşıya geldi. İki takımında istekli başladığı karşılaşmanın ilk yarısını önde kapatan Cengizay İnşaat ikinci yarıda da üstünlüğünü korudu ve sahadan 7-3 galip ayrılarak grubunu ikinci sırada tamamladı. Rakip Sümer Saray ise 7 puanda kaldı ve grubunu 5.sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti. Cengizay İnşaat topladığı 18 puanla grubunu ikinci sırada tamamladı ve A grubu üçüncüsü JotunHisarspor’un çeyrek finaldeki rakibi oldu. Çeyrek final karşılaşmaları Perşembe ve Cuma günü oynanacak.