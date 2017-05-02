Haber: Ceylan Beykoz

B grubunda oynanan karşılaşmalarda haftaya 9 puanla giren Cengizay İnşaat oynadığı ilk üç maçtan da puansız ayrılan Sümer Saray ile karşılaştı. Sahadan 4-2 galip ayrılan Cengizay İnşaat puanını 12’ye çıkartarak iddiasını sürdürdü.

Bolu’da her yıl geleneksel olarak düzenlenen Veteranlar Futbol Turnuvasının 12’incisinde heyecan 5’inci hafta maçları ile devam ediyor. Dün akşam oynanan 4 karşılaşma ile başlayan 5’inci hafta karşılaşmaları yine nefesleri kesti. B grubunun iddialı ekiplerinden Cengizay İnşaat grupta henüz puanı bulunmayan Sümer Saray ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya etkili başlayan Cengizay İnşaat zayıf rakibi karşısında ilk dakikadan itibaren oyunu rakip kaleye yıkarak gol aramaya başladı. Karşılaşmanın 8.dakikasında sahneye çıkan Volkan Bayar yaptığı düzgün vuruşla rakip fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi. Golden sonra da etkili oyununu sürdüren Cengizay İnşaat ilk yarıda Ümit Arın ve Hakan Güven’in kaydettiği iki gole karşılık kalesinde bir gol gördü ve devre Cengizay İnşaat’ın 4-1’lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

İkinci yarıda oyuncu değişiklikleri de yapan Cengizay İnşaat farklı skorla birlikte daha rahat bir oyun sergilemeye başladı. Sümer Saray adına ilk yarıda golü kaydeden Hamza Yerlikaya takımı adına bir gol daha buldu ve karşılaşma Cengizay İnşaat’ın 4-2’lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu sonucun ardından grupta iddiasını sürdüren Cengizay İnşaat puanını 12’ye çıkardı ve haftayı bay geçen 2’inci sıradaki Özyapı Mimarlık ile puanları eşitledi. Sümer Saray ise puan hasretini sürdürdü.