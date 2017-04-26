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26 Nisan 2017 Çarşamba
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    • Cengizay İnşaat İkinci Yarıda İşi Bitirdi

    12’inci Veteranlar Turnuvasında heyecan B grubu maçları ile devam ederken, grupta ikinci maçlar sonunda puanı bulunmayan Köroğlu Beton ile 2 maçta bir galibiyet 1 mağlubiyet alan Cengizay İnşaat karşı karşıya geldi. Sahadan 5-1 galip ayrılan Cengizay İnşaat puanını 6’ya yükseltti.

    26 Nisan 2017 Çarşamba 10:09
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    Cengizay İnşaat İkinci Yarıda İşi Bitirdi

    Haber: Ceylan Beykoz

    Bu sezon 12’incisive Şehit Yıldırım Oflaz ile Şehit Ozan Özen adına düzenlenen Veteranlar Futbol Turnuvasında heyecan B grubu maçları ile devam etti. Grupta ilk iki maçı da puansız kapatan Köroğlu Beton üçüncü maçta ilk iki karşılaşmanın birinden galip birinden de mağlup ayrılan Cengizay İnşaat ile karşı karşıya geldi.

    Üç puana çok ihtiyacı olan iki takımın karşılaşmasında mücadeleye Köroğlu Beton etkili başladı. Karşılaşmanın henüz 4’üncü dakikasında Emrah’ın kaydettiği golle Köroğlu Beton 1-0 öne geçti. Golden sonra rakip kalede daha etkili olmaya başlayan Cengizay İnşaat aradığı golü bulmakta zorlandı. İlk yarının son dakikalarında sahneye çıkan Mustafa Köroğlu Beton ağlarını havalandırdı ve skora denge getirdi. İlk yarıda başka gol olmadı ve 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.

    İlk yarının son dakikalarında bulduğu golle kendine gelen Cengizay İnşaat ikinci yarıya çok daha iyi başladı. Rakibi karşısında rahat bir oyun sergilemeye başlayan Cengizay İnşaat golleri arka arkaya bulmaya başladı. Ümit’in golüyle skoru 2-1’e getiren Cengizay İnşaat bu golün ardından yine sahneye çıkan Mustafa Sak ile farkı 2’ye çıkardı. Skor üstünlüğünü elde eden Cengizay İnşaat golcü oyuncusu Hakan’ın ayağından kazandığı iki golle sahadan 5-1 galip ayrıldı ve puanını 6’ya çıkardı. 

    Anahtar Kelimeler: 12’inci, Veteranlar, Turnuvasında, Heyecan, B

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