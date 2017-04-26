Haber: Ceylan Beykoz

Bu sezon 12’incisive Şehit Yıldırım Oflaz ile Şehit Ozan Özen adına düzenlenen Veteranlar Futbol Turnuvasında heyecan B grubu maçları ile devam etti. Grupta ilk iki maçı da puansız kapatan Köroğlu Beton üçüncü maçta ilk iki karşılaşmanın birinden galip birinden de mağlup ayrılan Cengizay İnşaat ile karşı karşıya geldi.

Üç puana çok ihtiyacı olan iki takımın karşılaşmasında mücadeleye Köroğlu Beton etkili başladı. Karşılaşmanın henüz 4’üncü dakikasında Emrah’ın kaydettiği golle Köroğlu Beton 1-0 öne geçti. Golden sonra rakip kalede daha etkili olmaya başlayan Cengizay İnşaat aradığı golü bulmakta zorlandı. İlk yarının son dakikalarında sahneye çıkan Mustafa Köroğlu Beton ağlarını havalandırdı ve skora denge getirdi. İlk yarıda başka gol olmadı ve 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.

İlk yarının son dakikalarında bulduğu golle kendine gelen Cengizay İnşaat ikinci yarıya çok daha iyi başladı. Rakibi karşısında rahat bir oyun sergilemeye başlayan Cengizay İnşaat golleri arka arkaya bulmaya başladı. Ümit’in golüyle skoru 2-1’e getiren Cengizay İnşaat bu golün ardından yine sahneye çıkan Mustafa Sak ile farkı 2’ye çıkardı. Skor üstünlüğünü elde eden Cengizay İnşaat golcü oyuncusu Hakan’ın ayağından kazandığı iki golle sahadan 5-1 galip ayrıldı ve puanını 6’ya çıkardı.