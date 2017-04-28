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28 Nisan 2017 Cuma
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    • Cengizay İnşaat İlk Yarıda Bulduğu Gollerle Kazandı

    12’inci Veteranlar Turnuvası’nda dün akşam Karaçayır Spor Tesislerinde B grubunda oynanan 4 karşılaşma nefesleri kesti. 4’üncü haftanın açılış maçlarında goller yağmur gibi yağarken, Cengizay İnşaat 2023 Vizyon İnşaat ile karşılaştı. Sahadan 5-3 galip ayrılan Cengizay İnşaat puanını 9 yaparken, 2023 Vizyon İnşaat’ın puan hasreti devam etti.

    28 Nisan 2017 Cuma 10:54
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    Cengizay İnşaat İlk Yarıda Bulduğu Gollerle Kazandı

    Haber: Esra Öztürk

     

    Şehit Yıldırım Oflaz ve Şehit Ozan Özen adına düzenlenen 12’inci Veteranlar Futbol Turnuvası B grubunda 4.hafta maçları oynandı. Grupta iddiasını sürdürmek isteyen Cengizay İnşaat, ilk üç maçtan da puansız ayrılan 2023 Vizyon İnşaat ile karşılaştı.

     

    Karşılaşmaya beklenildiği gibi etkili başlayan Cengizay İnşaat aradığı golü 7’inci dakikada buldu. İlk dakikadan itibaren rakip kalede tehlikeli olmaya başlayan Cengizay İnşaat’ta Volkan Yaşar düzgün bir vuruşla skoru 1-0’a getirdi. Skor üstünlüğü ile birlikte oyun üstünlüğünü de tamamen eline geçiren Cengizay İnşaat Volkan Bayar’ın 2 golü ile skoru 3-0’a getirdi. 2023 Vizyon İnşaat Niyazi ile golü bulmasına rağmen ilk yarıda kalesinde iki gol daha gördü ve devreyi 5-1 önde kapatan Cengizay İnşaat oldu.

     

    İkinci yarıya oyuncu değişiklikleri ile başlayan Cengizay İnşaat karşısında etkili olmaya başlayan 2023 Vizyon İnşaat İzzet Bulut ve Orhan Altın ile iki gol bulmasına rağmen mağlubiyetten kurtulamadı. Sahadan 5-3 galip ayrılan Cengizay İnşaat dördüncü maçlar sonunda puanını 9 yaptı ve iddiasını sürdürdü. 2023 Vizyon İnşaat’ın ise henüz puanı bulunmuyor.

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