Haber: Ceylan Beykoz

Grubun iki iddialı ekibi Cengizay İnşaat ile Özyapı Mimarlık dün akşam Karaçayır Spor Tesislerinde oynanan maçlarda karşı karşıya geldi. Sahadan 4-0 galip ayrılan Cengizay İnşaat puanını 16’ya çıkararak çeyrek final yolunda bir engeli daha aşmış oldu.

Şehit Yıldırım Oflaz ve Şehit Ozan Özen adına düzenlenen 12’inci Veteranlar Futbol Turnuvasında heyecan devam ediyor. Gruplarda son haftalara girilirken, yavaş yavaş çeyrek finale yükselecek takımlarda belli oluyor. Geçen hafta son dakikalarda bulduğu golle Kale Yapı’dan adeta bir puanı söküp alan Cengizay İnşaat, geçen hafta Çağsu Hastanesi ile karşılaşan ve mücadelenin 45.dakikasında çıkan olaylar sonrasında maçı bırakarak sahadan 5-1 mağlup ayrılan Özyapı Mimarlık karşı karşıya geldi. Çeyrek finale çıkmak adına iki takımında üç puana ihtiyacı olduğu karşılaşmaya daha istekli başlayan Cengizay İnşaat oldu. Bu maç öncesinde oynadığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet 1 beraberli ve 1 de mağlubiyet alan ve topladığı 13 puanla 3.sırada yer alan Cengizay İnşaat, güçlü rakibi karşısında fazla zorlanmadı ve sahadan 4-0 galip ayrılarak puanını 16’ya çıkardı. Bu sonucun ardından üçüncü sıradaki yerini sağlamlaştıran Cengizay İnşaat çeyrek finali garantiledi. Özyapı Mimarlık ise 12 puanda kalarak çeyrek final biletini son haftalara bıraktı. Turnuvanın 8’inci haftasında Cengizay İnşaat grupta oynadığı 6 maçtan da galibiyetle ayrılan güçlü rakibi Çağsu Hastanesi ile karşılaşacak. Özyapı Mimarlık ise grubun bir diğer iddialı ekibi son şampiyon Akkent Toar ile mücadele edecek.