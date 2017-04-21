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21 Nisan 2017 Cuma
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    • CENGİZAY İNŞAAT PUANLA TANIŞTI

    Şehit Yıldırım Oflaz ve Şehit Ozan Özen adına düzenlenen 12’inci Veteranlar Futbol Turnuvasında heyecan bir günlük aranın ardından B grubunda oynanan 4 karşılaşma ile devam etti. Saat 19:00’da başlayan karşılaşmalardan birinde ilk maçlarından puan çıkaramayan Cengizay İnşaat ile Sedaş karşı karşıya geldi. Büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmayı Cengizay İnşaat 2-1 kazanarak turnuvadaki ilk puanını aldı.

    21 Nisan 2017 Cuma 15:55
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    CENGİZAY İNŞAAT PUANLA TANIŞTI

    Haber: Aysun Beykoz

    Bolu’da geleneksel olarak her yıl oynanan ve bu sezon 12’incisi düzenlenen Veteranlar Futbol Turnuvasında heyecan bir günlük aranın ardından devam etti. İkinci maçların ilkinde B grubunda 4 karşılaşma oynandı. Yoğun yağmur altında oynanan karşılaşmalar çekişmeye sahne olurken, saat 19:00’da başlayan maçlardan birinde Cengizay İnşaat ile Sedaş karşı karşıya geldi. İlk maçtan puansız ayrılan iki takımın mücadelesinde sahaya istediği oyunu yansıtan Cengizay İnşaat ilk devrede oyun üstünlüğünü kurdu ve karşılaşmanın 17.dakikasında Hakan’ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlanırken, ikinci yarının başlarında da oyun olarak üstünlüğünü sürdüren Cengizay İnşaat Volkan’ın ayağından kazandığı golle skoru 2-0’a getirdi. 2 farklı üstünlüğü yakaladıktan sonra oyunu kendi yarı alanında kabullenen Cengizay İnşaat karşısında etkili olmaya başlayan Sedaş aradığı golü 55.dakikada buldu. Savunmadan seken topta hiç durdurmadan çok uzaklardan harika bir şut çeken İsmail haftanın golüne imza atarak farkı bire indirdi. Son dakikaları büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada başka gol olmadı ve Cengizay İnşaat ikinci maçında turnuvadaki ilk üç puanını hanesine yazdırdı. Sedaş ise ikinci maçtan da mağlup ayrıldı ve alt sıralardan kurtulamadı.

    Anahtar Kelimeler: Şehit, Yıldırım, Oflaz, Şehit, Ozan

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