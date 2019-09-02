Cengizhan Bayrampaşa’da

Boluspor’da yapılan 4 kaleci transferi sonrası altyapıdan yetişen isimlere yol verildi. Cengizhan Şarlı Bayrampaşa’ya, Sabri Can ise Fethiyespor’a gönderildi.

Cengizhan Bayrampaşa’da

Haber: Esra Perçin

Cengizhan Şarlı Bayrampaşa ile 2 senelik sözleşme imzaladı.  U7 Milli Takımında da forma giydi. 18 yaşındaki kaleci ligin ilk 2 haftasında Boluspor takımı kadrosunda yer almıştı. Genç kaleci 31 Mayıs 2022 tarihine kadar İstanbul ekibiyle anlaştı. Boluspor’dan yetişen 22 yaşındaki kaleci Sabri Can ise ilk hafta 18’de kendine yer buldu. 2.hafta da Ozan Evrim’in sakatlığı sonrasında Adana Demirspor maçında ilk onbirde sahaya çıktı. Sabri Can 3.haftada Erzurum maçında da Yavuz’un arkasında yedek beklemişti.

Esra Perçin

Esra Perçin

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