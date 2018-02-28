Haber: Semih Baykal

U17 Milli Takımının, 2017/18 UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Elit Tur aday kadrosu açıklandı. Açıklanan kadroda Boluspor’dan Cengizhan Şarlı’dayer aldı. U17 Milliler, 28 Şubat 2018 Çarşamba günü Beykoz-Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya gelen ve 5 Mart 2018 Pazartesi gününe kadar hazırlıklarını burada sürdürecek. U17 Milli Takım ise ardından Elit Tur maçları için Hollanda'ya gidecek. U17 Milli Takımı, Hollanda'nın ev sahipliği yapacağı 2017/18 UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Elit Tur 5. Grup'ta ev sahibi Hollanda'nın yanı sıra, İtalya ve İzlanda ile 7-10-13 Mart tarihlerinde karşılaşacak. 2017-18 UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Elit Tur'da 32 takım, 4'erli olarak 8 gruba ayrılıyor. Gruplarını lider bitirecek 8 takım ile en iyi 7 grup ikincisi 4-20 Mayıs tarihlerinde İngiltere'de düzenlenecek 2017-18 UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazanacak. Ev sahibi İngiltere ise finallere direkt olarak katılacak.

U17 Milli Takımı, Çek Cumhuriyet, Ermenistan ve İsrail ile mücadele ettiği 2017-18 UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 3. Grup'u üçüncü tamamlamış ve en iyi 4 grup üçüncüsünden biri olarak Elit Tur'a yükselmişti. U17 Milli Takımı 2017/18 UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Elit Tur aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:

KALECİLER:

Cengizhan Şarli (Boluspor), Ersin Destanoğlu (Beşiktaş A.Ş.), Muhammet Taha Tepe (Altınordu A.Ş.)

DEFANS:

Atakan Gündüz (Altınordu A.Ş.), Atamer Bilgin (Beşiktaş A.Ş.), Erdoğan Kaya (Beşiktaş A.Ş.), Furkan Çetinkaya (Kasımpaşa A.Ş.), Işık Kaan Arslan (Galatasaray A.Ş.), Muhammed Emin Sarıkaya (Bursaspor), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş A.Ş.), Süleyman Luş (Galatasaray A.Ş.)

ORTA SAHA:

Ali Yavuz Kol (Galatasaray A.Ş.), Barışcan Işık Altunbaş (Altınordu A.Ş.), Batuhan Özdemir (Gençlerbirliği), Enes Bilgin (VfLBochum), Fırat Güllü (Galatasaray A.Ş.), Kaan Kurt (BorussiaMönchengladbach), Muhammed Gümüşkaya (Fenerbahçe A.Ş.), Mustafa Kaya (Altınordu A.Ş.), Serkan Bakan (Göztepe A.Ş.), Yaser Yüce (Trabzonspor A.Ş)

FORVET:

Oğuzhan Akgün (Beşiktaş A.Ş.), Semih Yıldız (Bursaspor)

Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas

Teknik Direktör: Ahmet Ceyhan

2017/18 UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Elit Tur 5. Grup Maç Programı:

07.03.2018 - 21.00 TSİ / İtalya - Türkiye / SportparkZuideinderpark - Schijndel - Hollanda

07.03.2018 - 18.00 TSİ / Hollanda - İzlanda / SportparkParkzicht - Uden - Hollanda

10.03.2018 - 19.00 TSİ / İtalya - Hollanda / SportparkZuideinderpark - Schijndel - Hollanda

10.03.2018 - 16.00 TSİ / İzlanda - Türkiye / SportparkParkzicht - Uden - Hollanda

13.03.2018 - 21.00 TSİ / İzlanda - İtalya / SportparkZuideinderpark - Schijndel - Hollanda

13.03.2018 - 21.00 TSİ / Türkiye - Hollanda / SportparkParkzicht - Uden - Hollanda