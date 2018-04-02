Haber: Semih Baykal

Boluspor, 1. ligin 29.haftasında zor günler geçirmesinin ardından haftalar öncesinde 2.ligedüşmesi kesinleşen Gaziantepspor’u konuk etti. Mücadele öncesi ve sonrası Kırmızı beyazlılar rakip takım oyuncularını tribüne çağırarak moral verildiler ve destek oldular. Maç sırasında da “aldırma Antep aldırma” sözleriyle rakiplerine olan saygısını gösterdi. içerisinde de iki takım bir birine faul yapmadılar. Kart çıkmayan maçta iki takımda centilmence mücadele ettiler.