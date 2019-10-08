Ceren Dünya Şampiyonu, Eda 2.

Haber: Volkan Yılmaz

Muaythai sporunda Bolu’yu ve ülkemizi temsil eden Ceren Yılmaz ve Eda Ergeldi’nin başarıları devam ediyor. Sporcularımızdan Ceren Yılmaz Dünya Şampiyonu olurken Eda Ergeldi ise Dünya 2.liğini elde ederek gururumuz oldu. Müsabakaları takip eden Ceren YILMAZ’ın babası Burhan Yılmaz paylaşımında; “Çok şükür maçlarımız bitti. Üçüncü kez altın madalya aldık, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ertan AKDOĞAN hocamıza ve bugün bizi desteklemeye gelen Oktay CANTÜRK abime teşekkür ederim. Bayrağımızı her zamanki gibi göndere çektirdik” dedi. Öte yandan finale çıkmayı başaran bir diğer Mengenli yıldızımız Eda Ergeldi de gümüş madalya kazandı. Olay Gündem Spor Servisi olarak Ceren’i, Eda’yı, antrenörlerini ve ailelerini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.