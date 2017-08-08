Haber: Semih BAYKAL

Mengen’li Antrenör Ertan Akdoğan’ın hazırladığı sporcu Avrupa Kupası ve Türkiye Şampiyonu Ceren Yılmaz 44 kg Yıldız Kızlar kategorisinde ilimizi temsil edecek. Sporcu kafilesi önceki gün İstanbul’a hareket etti. Antrenör Ertan Akdoğan müsabakalarla ilgili açıklamasında, ülkemize bir dünya derecesi getireceklerine inandığını ve çok iyi bir kamp ve hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek; destek olan tüm sponsorlara ve Mengen halkına teşekkür ettiğini dile getirdi.