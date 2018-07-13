Haber: S. Özge Yücel
Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Kampları programında yer alan Kamp Ateşi Sohbetleri programının konuğu Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri Selim Cerrah oldu. Doğa ve Gençlik Kampına katılan gençlerle kamp ateşi başında sohbet eden Selim Cerrah, gençlerle yakından ilgilendi.
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