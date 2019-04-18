Çetin Müdür şampiyonları ağırladı

Haber: Gönül Olutürk

Gerede İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Çetin, kayak sporunun şampiyonlarını makamında ağırladı. Ziyarete Gerede Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Kocakaya, Antrenör Haydar Çetinkaya ve beraberinde kayaklı koşu takımı katılım sağladı. 2018-2019 sezonunda Kayaklı Koşu takımı olarak 111 madalya ile Türkiye Şampiyonu olan sporcuları, antrenörlerini ve İlçe Gençlik Spor Müdürü’nü tebrik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Çetin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, başarılarının devamını diledi.