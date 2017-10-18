Haber: Semih BAYKAL

Boluspor Gençlik Geliştirme Sorumlusu Çetiner Erdoğan’ın vefatı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, 20–23 Ekim tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel maçlar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. TFF’den yapılan açıklamada; Merhum Çetiner Erdoğan anısına, 20–23 Ekim 2017 tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel maçlar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Merhum Çetiner Erdoğan’a Allah’tan rahmet; ailesi ve Boluspor camiasına başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.