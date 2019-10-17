Çetiner Erdoğan unutulmadı

Haber: Volkan Yılmaz

İlk kez 1969-1970 sezonunda Boluspor formasını giyen ve yıllarca kırmızı beyazlı renklere gönül vererek hizmet eden ve 2017 yılında hayatını kaybeden efsane futbolcu Çetiner Erdoğan ölümünün 2.yıl dönümünde de unutulmadı. Boluspor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada “Efsane futbolcularımızdan ve aynı zamanda Gençlik Geliştirme Merkezi Eski Koordinatörümüz olan Çetiner Erdoğan'ı vefatının 2. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz” ifadelerine yer verildi.

TÜFAD mezarı başında andı

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği yönetim kurulu da efsane ismi mezarı başında andı. TÜFAD Başkanı İrfan Ulusan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “TÜFAD bolu yönetim kurulu olarak kurucu başkanımız çetin hocamızı ölümünün 2.yılında andık” ifadelerini kullandı.