ÖZEL HABER: KASIM ŞAHİN

Boluspor ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçı için Ankara, Düzce, Zonguldak, Sakarya, Kocaeli ve Karabük’ten yaklaşık 100 Çevik Kuvvet Polisi Bolu’ya görevlendirildi. Bolu Çevik Kuvvet polislerine destek olmak için gönderilen 6 il ile Bolu’da görev yapan meslektaşları Beşiktaş Kulübü futbolcuları ile taraftarlarıyla bir araya geldi.

Beşiktaşlı futbolcular ile taraftarlar çevre illerde görev yapan Çevik Kuvvet polislerine başsağlığı dileklerini iletirken, meslektaşlarını Beşiktaş-Bursaspor maçı sonrası şehit veren çevre illerdeki çevikçilerde kendilerini yalnız bırakmayan ve her futbol takımı tarafından desteklerini hiç esirgemeyen futbolcular ile yönetimlere teşekkür ettiler.

Bolu’ya sadece güvenlik için değil, hem Beşiktaş’lı futbolcular ile taraftarlarına hem de Boluspor ve taraftarlarına teşekkür etmek için Bolu’ya geldiklerini dile getirirken, “Bizleri en çok duygulandıran ve yalnız hissetmediğimiz en güzel olay futbolcuların gol attıktan sonra bizlere elleriyle selam vermeleri. Yalnız olmadığımızı hissetmek güzel bir duygu. Şehit olan meslektaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz” dediler.



