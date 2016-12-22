banner128

banner101

22 Aralık 2016 Perşembe
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Çevik Kuvvet’ten Beşiktaş’a özel ziyaret

    Terör örgütü tarafından 10 Aralık 2016 tarihinde Beşiktaş-Bursaspor maçı sonrası düzenlenen bombalı saldırı sonrası hayatını kaybeden 27 Çevik Kuvvet Polisinin şehit edilmesinin ardından Ziraat Türkiye Kupası maçı nedeniyle Bolu’ya gelen Beşiktaşlı futbolculara Çevik Kuvvet’ten güzel bir jest geldi.

    21 Aralık 2016 Çarşamba 17:17
    Bu haber 642 kez okundu
    Çevik Kuvvet’ten Beşiktaş’a özel ziyaret

    ÖZEL HABER: KASIM ŞAHİN

    Boluspor ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçı için Ankara, Düzce, Zonguldak, Sakarya, Kocaeli ve Karabük’ten yaklaşık 100 Çevik Kuvvet Polisi Bolu’ya görevlendirildi. Bolu Çevik Kuvvet polislerine destek olmak için gönderilen 6 il ile Bolu’da görev yapan meslektaşları Beşiktaş Kulübü futbolcuları ile taraftarlarıyla bir araya geldi.

    Beşiktaşlı futbolcular ile taraftarlar çevre illerde görev yapan Çevik Kuvvet polislerine başsağlığı dileklerini iletirken, meslektaşlarını Beşiktaş-Bursaspor maçı sonrası şehit veren çevre illerdeki çevikçilerde kendilerini yalnız bırakmayan ve her futbol takımı tarafından desteklerini hiç esirgemeyen futbolcular ile yönetimlere teşekkür ettiler.

    Bolu’ya sadece güvenlik için değil, hem Beşiktaş’lı futbolcular ile taraftarlarına hem de Boluspor ve taraftarlarına teşekkür etmek için Bolu’ya geldiklerini dile getirirken, “Bizleri en çok duygulandıran ve yalnız hissetmediğimiz en güzel olay futbolcuların gol attıktan sonra bizlere elleriyle selam vermeleri. Yalnız olmadığımızı hissetmek güzel bir duygu. Şehit olan meslektaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz” dediler. 

    Anahtar Kelimeler: Terör, örgütü, 10, Aralık, 2016

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Tadımız tuzumuz Kalmadı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR İKİ EL BİR BAŞ İÇİN
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Üniversitemiz Büyüyor
  • Mustafa Cop Mustafa Cop BOLU” 30 “YENİ BÜYÜKŞEHİR”DEN “ 1 “İMİ(2)?
  • Erol Yıldız Erol Yıldız KPSS Uzmanlık Sorusu Bu Olmalı
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER SUKUT ALTIN MI?..
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK DÖVİZ KURU VE ÜLKEMİZ
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Akyuvarlar
  • Suat Tosun Suat Tosun KİTAP KONSER BİLE BEDAVA …
  • ÖMER ERU ÖMER ERU MEHMETÇİKLERİMİZİ UĞURLARKEN
  • Nihal Eker Nihal Eker HAYAT
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Başkan Yılmaz’dan Değerlendirme
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş MAHSUR MUYUZ?
  • Aydın Hitit Aydın Hitit NE ACI
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu İBRETLİK HİKAYELER
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ İSLÂM’IN YAHUDİLEŞTİRİLMESİNE FIRSAT VERMEYELİM (III)
  • Makinist Makinist Anlayana sivrisinek saz!..
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR ALADAĞLAR DONMUYOR ARTIK KANIYOR
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Beklemeyi Bırakmak…
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Ailelerin Çocukları ile Yapabilecekleri Harika Bir Hafta Sonu Etkinliği: Hobbit House
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni müdür’e özel mesaj…
  • Hüseyin Kaya Hüseyin Kaya Haydeee! Hayri-Erdal-Mehmet, nolcek şimdi?
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar BOLU’NUN ÇOCUKLARI HAKETTİKLERİ YERDE DEMİŞ BİRİSİ, ÖBÜRLERİNE ÇOCUĞU ANLATSA DA BİLSEK!!!
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur KARDELEN KÜLTÜR VE SANAT SARAYINA KAVUŞACAK MIYIZ?
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    banner82
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    SAYFALAR
    ARŞİV

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © boluolay.com

    banner129