Haber: Esra Öztürk

Kırmızı-beyazlı temsilcimiz ilk maçı yarın Ankara M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu’nda oynanacak. 2.maç ise 13 Mart Pazartesi günü bu kez Karaçayır Spor Salonu’nda oynanacak. Çeyrek final maçlarının programı şöyle:

Play-off Çeyrek Final 1.Maçların Programı

10 Mart Cuma

16.00: Orman Gençlik – Bolu Belediyespor Boluspor

17.00: Artvin Belediyespor-Kepez Belediyespor

18.00: Tofaş Gelişim-Aydın BŞB Efespor

18.00: Karesispor-İnegöl Belediyespor

11 Mart Cumartesi

16.00: Antalyaspor-Çankırı Belediye Demirspor

16.30: Mersin BŞB-FMV Işıkspor

Play-off Çeyrek Final 2.Maçların Programı

13 Mart Pazartesi

16.00: Kepez Belediyespor-Artvin Belediyespor

17.00: Bolu Belediyespor Boluspor-Orman Gençlik

18.30: Aydın BŞB Efespor-Tofaş Gelişim

19.00: İnegöl Belediyespor-Karesispor

14 Mart Salı

18.00: Çankırı Belediye Demirspor-Antalyaspor

18.00: FMV Işıkspor-Mersin BŞB