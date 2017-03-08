Haber: Esra Öztürk
Kırmızı-beyazlı temsilcimiz ilk maçı yarın Ankara M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu’nda oynanacak. 2.maç ise 13 Mart Pazartesi günü bu kez Karaçayır Spor Salonu’nda oynanacak. Çeyrek final maçlarının programı şöyle:
Play-off Çeyrek Final 1.Maçların Programı
10 Mart Cuma
16.00: Orman Gençlik – Bolu Belediyespor Boluspor
17.00: Artvin Belediyespor-Kepez Belediyespor
18.00: Tofaş Gelişim-Aydın BŞB Efespor
18.00: Karesispor-İnegöl Belediyespor
11 Mart Cumartesi
16.00: Antalyaspor-Çankırı Belediye Demirspor
16.30: Mersin BŞB-FMV Işıkspor
Play-off Çeyrek Final 2.Maçların Programı
13 Mart Pazartesi
16.00: Kepez Belediyespor-Artvin Belediyespor
17.00: Bolu Belediyespor Boluspor-Orman Gençlik
18.30: Aydın BŞB Efespor-Tofaş Gelişim
19.00: İnegöl Belediyespor-Karesispor
14 Mart Salı
18.00: Çankırı Belediye Demirspor-Antalyaspor
18.00: FMV Işıkspor-Mersin BŞB
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