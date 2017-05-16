Haber: Ceylan BEYKOZ

Şehit Yıldırım Oflaz ve Şehit Ozan Özen adına düzenlenen 12’inci Veteranlar Futbol Turnuvası B grubunda maçlar tamamlandı. Gruptan çıkmayı bir hafta öncesinden garantileyen Özyapı Mimarlık, grupta hiçbir iddiası bulunmayan Sedaş ile karşı karşıya geldi.

Zayıf rakibi karşısında karşılaşmaya etkili başlayan Özyapı Mimarlık ilk dakikadan itibaren rakip kalede etkili olmaya başladı. Bol pozisyonlu geçen ilk devreyi Özyapı Mimarlık 4-0 önde kapattı. İkinci yarıya da rüzgar gibi başlayan Özyapı Mimarlık golleri ardı ardına buldu. Farkı arttırmaya devam eden Özyapı Mimarlık kalesinde gördüğü bir golle sahadan 10-1 galip ayrıldı ve grubu topladığı 15 puanla 4’üncü sırada tamamlayarak çeyrek finale yükselen takımlar arasına girdi. Rakip Sedaş ise aldığı bir galibiyet 7 mağlubiyet ile grubu 3 puanla son sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti.