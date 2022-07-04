Çeyrek Finalde rakibimiz Tayland oldu

FIVB Milletler Ligi’nde mücadele eden Türkiye Kadın A Milli voleybol takımımızın, çeyrek finaldeki rakibi Tayland oldu.

Çeyrek Finalde rakibimiz Tayland oldu

Haber: Erdal Tanrıverdi

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi’nde ilk etap, bu hafta oynanan 3. hafta karşılaşmalarının ardından sona erdi. Üç hafta boyunca oynanan karşılaşmaların ardından puan durumunda ilk sekizde yer alan Türkiye, A.B.D., Brezilya, İtalya, Çin, Japonya, Sırbistan ve Tayland takımları finallerde mücadele etmeye hak kazandı.

Puan cetvelini ilk 8 içinde (7. sırada) tamamlayan Türkiye, finallere ev sahibi kontenjanı avantajıyla 1. sıradan katılma hakkı elde etti.

Ankara’nın ev sahipliğinde 13-17 Temmuz 2022 tarihlerinde Ankara Spor Salonu’nda düzenlenecek FIVB Milletler Ligi Finalleri’nde çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Türkiye - Tayland

İtalya - Çin

A.B.D. - Sırbistan

Brezilya - Japonya

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