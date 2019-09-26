Cezalar Katlanarak Artacak

Haber: Aysun Beykoz

TFF Yönetim Kurulu'nun 20.09.2019 tarih ve 12 sayılı toplantısında, Futbol Disiplin Talimatı'nın 11. maddesinin 1. fıkrasının ve 49. maddesinin 3. fıkrasının değiştirilmesine; Talimatın 11. maddesine 3. fıkranın, Geçici Madde-1'in ve EK-4'ün eklenmesine karar verildi ve bu değişiklikler 25.09.2019 tarihinde TFF'nin resmi internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sportmenliğe Aykırı Davranana Büyük Ceza

Talimatın 11. Maddesinde yapılan bu değişiklikle Disiplin Kurulunun tekerrür eden ihlallerde cezayı yarısına kadar arttırma yetkisi korundu, bununla birlikte aynı ihlalin 3, 4 ve daha fazla kez tekerrür etmesi halinde Kurullara disiplin cezalarını, katlanarak arttırma yetkisi tanındı. Ayrıca yapılan ekleme ile sportmenliğe aykırı açıklama ve hakaretin bu madde kapsamında aynı ihlal kabul edileceği ve tekerrür hükmünün uygulanacağı belirtildi.

Merdiveni Boş Bırakmayan Yandı

Benzeri şekilde stadyumda taraftar güvenliğini sağlamak ve kulüpleri bu konuda daha fazla önlem almaya teşvik etmek için talimatın 49. maddesinde yapılan değişiklik ile merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ihlalinin tekerrürü halinde uygulanacak disiplin cezaları arttırıldı. Son olarak yapılan talimata eklenen Geçici 1. madde ile bu değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarih olan 25.09.2019'dan sonra gerçekleşecek ilk ihlalin, bu düzenlemelerdeki tekerrüre esas birinci ihlal sayılması kararlaştırıldı. Böylelikle yapılan düzenlemelerin geçmiş ihlaller bakımından aleyhte bir sonuç doğurmaması sağlandı.