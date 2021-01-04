Cihat Arslan "Son paslarda çok aceleci davrandık"

Haber: Erdal Tanrıverdi

Balıkesirspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, genç ve ideoloji sahibi olan bir takıma karşı mücadele ettiklerini belirterek, ”Ne kadar eksik olursa olsun sistem takımlarına karşı oynamak zordur. Zorlu bir karşılaşma oldu. İki takımda mücadele gücünü ortaya koymaya çalıştı ama biz kırılma noktalarında biraz hata yaptık. Hücum bölgesindeki son paslarda çok aceleci davrandık. Daha doğru oyuncuyu bulup set hücumunu yapsaydık galip gelen taraf olurduk. Rakibimiz 10 kişi kaldıktan sonra gerekli değişiklikleri yaparak reaksiyon göstermeye çalıştık. Olmayınca da 1 puana razı olduk. Takım geçen hafta iyi bir reaksiyon vermişti. Bugün o kadar olmasa da bugünden de memnunum” ifadelerini kullandı.