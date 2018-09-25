Sezona teknik direktör SafetSusic'le başladıktan sonra 5. haftadaki MKE Ankaragücü maçından sonra yollarını ayıran yeşil-siyahlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Krasnodar ve Süper Lig'deki Galatasaray maçlarına Cem Kavçak yönetiminde çıktıktan sonra, yeni teknik direktörünü buldu. Akhisarspor'da, daha önce de takımda görev yapan ve bu sezona Spor Toto 1. Lig temsilcisi Adanaspor'da başlayan Cihat Arslan, Boluspor mağlubiyetinin ardından yollarını ayırarak Akhisarspor ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 2015-2016'da Akhisarspor'u çalıştıran Cihat Arslan, 2016-2017 sezonunun 2. haftasından sonra takımdan ayrılmıştı.