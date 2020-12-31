Çıkırıkçı "1-0 geriye düşmemize rağmen iyi toparlandık"

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, Adana Demirspor maçından sonra yaptığı açıklamada, "1-0 geriye düşmemize rağmen iyi toparlandık" dedi.

Çıkırıkçı "1-0 geriye düşmemize rağmen iyi toparlandık"

Haber: Erdal Tanrıverdi

TFF 1. Lig’in 9. hafta erteleme maçında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor’u 3-1 mağlup etti.

Maçın ardından basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, "Öncelikle Adana Demirspor’a geçmiş olsun diliyorum, önümüzdeki maçlara başarılar diliyorum. İyi bir maç oldu. 1-0 geriye düşmemize rağmen iyi toparlandık. İkinci yarı rakibimiz bir kişi eksik kalınca daha fazla pozisyon bulmaya başladık. Bulduğumuz pozisyonları gole çevirdik. Son dakikada penaltı ile 3-1 galip geldik. Pazar günü içeride Ankaraspor ile oynayacağız. Onu da kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

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