“Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz”

Haber: Volkan Yılmaz

Kaptan Eren, “Son iki maçta galip gelmemize rağmen takımda uyum süreci dikkat çekiyor. Milli takım arasını iyi değerlendirdik. Hazırlık maçı da oynadık. Aramızdaki uyum her geçen gün daha iyiye gidiyor. İnşallah önümüzde bir Ankaraspor maçı var. Son haftalarda yakaladığımız çıkışı Ankaraspor maçın da devam ettirmek istiyoruz” diye konuştu.

Patlama bekleniyor

İbrahima Balde’nin kalitesi tartışılmaz ama henüz Çotanaklara istenen katkıyı sağlayamadı. Giresunspor’un İspanya’dan flaş transferi İbrahima Balde, yeşil beyazlı formayla bu sezon 3 maçta görev yaptı. 2. Haftadaki Menemenspor maçında ikinci devrenin başında oyuna giren, Bursaspor ve Beypiliç Boluspor maçlarında ise sahaya ilk 11’de çıkan Balde, bu maçlarda iyi bir görüntü vermesine rağmen sadece 1 gol kaydedebildi. Giresunspor taraftarlarının kendisinden çok şeyler beklediği İbrahima Balde’nin bir an önce gerçek kimliğine bürünmesi ve patlama yapması bekleniyor.