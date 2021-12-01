Çilkara Bolu ASKF’yi ziyaret etti

Haber: Erdal Tanrıverdi

Yaptıkları kongre sonrası futbol liglerini başlatan ve faaliyetlerine devam eden Bolu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara'yı ağırladı. Birlik beraberlik içinde yaptıkları organizasyonlarla Bolu'da sporun iki önemli kuruluşu bu ziyarette buluştu. Yapılan ziyaret ile ilgili Bolu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu başkan Cemalettin Metin yaptığı açıklamada "Bizim her zaman yanımızda olan Gençlik ve Spor il Müdürümüz Sayın Şerafettin Çilkara, Spor Şube Müdürümüz Ramazan Demir ve Amatör sahalar amirimiz Mehmet Karaüzüm'e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara ise "Bolu Amatör Spor Kulüpleri yönetimini ve Futbol İl Temsilciliğine hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Kendilerine başarılar diliyoruz" dedi.

Heyet daha sonra yapımı devam eden yüzme havuzunda incelemelerde bulundu.