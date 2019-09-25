Çilkara’dan sporculara hediye

Haber: Birol Ertunç

Başarılarından dolayı antrenmanlarına ilimizde ki Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) altında devam eden kayak ve atletizm branşlarında ki sporculara Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara ve Spor Şube Müdürü Ramazan Demir tarafından yeni sezona başlarken movtivasyonlarını yükseltmek amacıyla hediyeler verildi. Hediye takdimi çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada yeni sezonda sporculara başarılar dileriz ifadeleri kullanıldı.