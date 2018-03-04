Haber: Esra Öztürk

Bolu Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından girişimlerde bulunan “Bolu Çim Hokey Sahası Yapım işi” ihalesi için 2 milyon lira ödenek çıktığı öğrenildi. Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne Abant'ta tahsis edilen 133.623 metrekare alan 2008 yılında 49 yıllığına tahsis edilmiştir. Bu alana 2 adet futbol sahası, 2 adet tenis kortu, 1 adet voleybol sahası, yer satrancı ve ahşap soyunma odası binasından oluşan tesislerin yapılması Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından planlanmaktadır. Bu tesislerin yapılabilmesi için 16 farklı kurumdan uygun görüş alınmış olup son olarak MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'da uygun görüşünü bildirmiştir. Uygun görüşler sonrası jeoloji raporları hazırlanmış,çevre şehircilik il müdürlüğü tarafından da onaylanmıştır. Onaylanan jeoloji raporundan sonra nazım ve uygulama planı hazırlanarak üst birimlerce onaylanmak üzere doğa koruma ve milli parklar bolu şube müdürlüğüne gönderilmiştir. Bölge müdürlüğü bu raporları onaylayarak üst makam olan Ankara 9. Bölge müdürlüğüne göndermiştir. Bu kurumunda raporları onaylamış olup üst kurumu olan Tabiat Varlıkları Koruma Genel müdürlüğüne gönderilmiştir.Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğünün onayından sonra rapor ilana çıkılmak (askıya) üzere çevre ve şehircilik bakanlığına gönderilecektir.

Askı süresinin bitiminden sonra Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne dosyalar ulaştığında ihaleye çıkılacağı bilgisine ulaşılmıştır.