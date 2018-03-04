banner133

banner101

04 Mart 2018 Pazar
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Çim hokeyine 2 milyon lira

    Bolu Gençlik Spor İl Müdürü Şahin Ertem’in çabaları ve girişimleri neticesinde “Bolu Çim Hokey Sahası Yapım işi” ihaleye çıkacak. Çim sahası için 2 milyon Lira ödenek çıktığı açıklandı.

    04 Mart 2018 Pazar 13:08
    Bu haber 61 kez okundu
    Çim hokeyine 2 milyon lira

    Haber: Esra Öztürk

    Bolu Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından girişimlerde bulunan “Bolu Çim Hokey Sahası Yapım işi” ihalesi için 2 milyon lira ödenek çıktığı öğrenildi. Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne     Abant'ta tahsis edilen 133.623 metrekare alan 2008 yılında 49 yıllığına tahsis edilmiştir. Bu alana 2 adet futbol sahası, 2 adet tenis kortu, 1 adet voleybol sahası, yer satrancı ve ahşap soyunma odası binasından oluşan tesislerin yapılması Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından planlanmaktadır. Bu tesislerin yapılabilmesi için 16 farklı kurumdan uygun görüş alınmış olup son olarak MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'da uygun görüşünü bildirmiştir. Uygun görüşler sonrası jeoloji raporları hazırlanmış,çevre şehircilik il müdürlüğü tarafından da onaylanmıştır. Onaylanan jeoloji raporundan sonra nazım ve uygulama planı hazırlanarak üst birimlerce onaylanmak üzere doğa koruma ve milli parklar bolu şube müdürlüğüne gönderilmiştir. Bölge müdürlüğü bu raporları onaylayarak üst makam olan Ankara 9. Bölge müdürlüğüne göndermiştir. Bu kurumunda raporları onaylamış olup üst kurumu olan Tabiat Varlıkları Koruma Genel müdürlüğüne gönderilmiştir.Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğünün onayından sonra rapor ilana çıkılmak (askıya) üzere çevre ve şehircilik bakanlığına gönderilecektir.

    Askı süresinin bitiminden sonra Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne dosyalar ulaştığında ihaleye çıkılacağı bilgisine ulaşılmıştır.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Gençlik, Spor, İl, Müdürü

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR BİLGİSAYARINLA DEĞİL AİLENLE KONUŞ 3
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ NETİCE ALINIR MI, HEDEFE VARILIR MI?
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Köroğlu “ANIT”ımızın KONTROLÜ için”SEYAHAT” ve “BAŞARILI” SPORCULARIMIZA “ÖDÜLLER”İMİ?
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu CENNETTEYMİŞ GİBİ YAŞAYALIM !
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Seben Sempozyumu (*)
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Vefatının 7.’nci Yıldönümünde Erbakan’ı Anma Toplantısı
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel MİLLİ OLMAK NEDİR
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan BOLU ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİNDE KAN DEĞİŞİMİ
  • ÖMER ERU ÖMER ERU EKONOMİK SORUNLARIMIZIN NEDENLERİ
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ŞUNU DEMEK İSTİYORUM
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Okuluma Dokunma!
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Hitler Bir Kez Daha Öldü
  • Gürkan Dura Gürkan Dura İKİ İLERİ BİR GERİ
  • İlhami Candemir İlhami Candemir SIRA GELDİ FİDANLIĞA
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Rektör Uçtu Uçtu, Mengen’e Kondu
  • Suat Tosun Suat Tosun UZAK GÖRÜŞLÜ HEMŞEHRİMİZ: İRFAN ATAÖVER
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR Umutsuz olma diyor kâinat
  • Nihal Eker Nihal Eker HAYATIMIZI SARAN SARMAŞIKLAR
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu BIÇAK KEMİKTE
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Bir yandan sevinç, bir yandan hüzün…
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Allah belanızı versin
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR KAYIP BİR NESİL VE KÜTÜPHANELER
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TESEV'den ayrılma girişimi ve Kemal Kılıçdaroğlu
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur GÖLCÜK TABİAT PARKI MİLLETİN OLARAK KALMALIDIR
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Makinist Makinist Allah aşkına medeniyet götürmeyin
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129