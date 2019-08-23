Cimbom Bolu’da Kampa Giriyor

Haber: Aysun Beykoz

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, 2019 – 2020 sezonu hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dün yaptığı antrenman ile başladı. Antrenman esnasında Başantrenör Efe Güven Galatasaray Televizyonu’na açıklamalarda bulundu. Başantrenör Efe Güven şu ifadeleri kullandı: “Mayıs’ın ilk haftasında bitirmiştik sezonu. Geçtiğimiz sene beklentilerin üzerinde iş yapmıştık. Bu doğrultuda önümüzdeki sezon için de insanların bizden beklentileri artacaktır. Taraftarlarımızın beklentisi daha yüksek olacaktır. Bu beklentiyi karşılayacak mücadeleyi sahaya koyacağız. Geçen sene de taraftarın izlemekten keyif alacağı, mücadele etmekten kaçmayan, sonuna kadar elinden geleni yapan bir takım olacağımızı söylemiştim. Bu sene de aynısını yapacağız. Kadromuzun çekirdeğini koruduk, Türk kadromuz olduğu gibi kaldı. Geçen sezondan Victoria’yı kadromuzda tuttuk. Onun dışında iki tane yerli, iki tane de yabancı takviyemiz oldu. Şu anda düşüncemiz sezona üç yabancıyla başlamak. Türk oyuncularımıza daha fazla sorumluluk verip onlardan daha fazla katkı almayı planlıyoruz. Bu seneki kimyamız geçen seneye yakın sayılır ama geçen seneye göre skor gücü biraz daha yüksek bir ekip olacağız. Bizim tabii ki önceliğimiz yine mücadele ve savunmayı ön planda tutmak. Formaya, armaya yakışan mücadeleyi vermek istiyoruz. Keyifli bir sezon olacağını düşünüyorum. Her geçen sezon farklılaşan bir lig var. Bu sene de rakiplerimiz önemli transferler yaptılar, önemli kadrolar kurdular. Daha kadrolarını tamamlamayan takımlar da var. Bizim bu sezonki hedeflerimiz doğal olarak geçtiğimiz sezondan yüksek olacak. Sakatlıktan dönen oyuncularımız var. Meltem bu sene sakatlıktan dönüyor, Fenerbahçe serisinde Eda’yı kaybetmiştik. İnşallah Eda sezon ortasında tekrar bize katılacak. Kaptanımız var, Tilbe ve Funda bize katılacak. Bria ile Claudia Cuic kadromuza katılacak. Önümüzde bir Bolu kampı var. O kampa tam takım gideceğiz diye düşünüyorum. WNBA sezonu devam ettiği için Bria’nın aramıza geç katılma ihtimali var. Bolu’dan sonra Ankara’da BOTAŞ Cup’a katılacağız. Daha sonra İtalya’da bir hazırlık turnuvasına katılacağız ve devamında çalışmalarımıza İstanbul’da devam edeceğiz. Bunlar dışında bir hazırlık turnuvası daha olursa o turnuvaya da katılmayı planlıyoruz. İlk resmi maçımıza kadar yaklaşık 8 haftalık bir zamanımız var. Sezona iyi bir giriş yapmak istiyoruz. Geçen seneye iyi bir başlangıç yapamamıştık, sezona biraz sallantılı girmiştik. Sonrasında istediğimiz ritmi yakalamıştık, 10-11 maçlık bir serimiz vardı. Bu sene de inşallah geçen senenin üstüne koyarak devam etmek istiyoruz.”