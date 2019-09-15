Cimbom İzmit’i Potaya Gömdü

Geçtiğimiz Pazar günü Gazelle Otel’de kampa giren Galatasaray Kadın Basketbol takımı Bolu’da kampın son gününde oynadığı hazırlık maçında İzmit BŞB takımını 71-61 mağlup etti.

Cimbom İzmit’i Potaya Gömdü

Haber: Erdal Tanrıverdi

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı ve Kadınlar Basketbol Ligi’nin yeni takımı İzmit BŞB takımları hazırlık maçında hafta sonunda Karaçayır Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Galatasaray yeni sezona hazırlık kapsamında Bolu’da oynadığı ilk hazırlık maçında İzmit Belediyespor’u 71-61 mağlup etti. Mücadeleye daha etkili başlayan takım İzmit BŞB olmasına rağmen oyuna ağırlığını koyan G.Saray ilk yarıyı 42-26 önde kapattı. 2.devrede süper ligin yeni takımı İzmit BŞB farkı azaltsa da bu çabası rakibini yakalamaya yetmedi. Karşılaşma 71-61 Galatasaray üstünlüğü ile tamamlandı. Bu maçla birlikte Bolu kampını tamamlayan Galatasaray takımı Ankara’da düzenlenen BOTAŞ Cup’a katıldı. Sarı-kırmızılılar dün saat 14.00’te Ankara DSİ Salonu’nda BOTAŞ ile karşılaştı.

Esra Perçin

Esra Perçin

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