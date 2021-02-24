Cimnastiğin Türkiye’deki Tarihine Işık Tutacak Proje



Haber: Ceylan Beykoz

Yaptığı arşiv çalışmalarını Türkiye Cimnastik Tarihi internet portalı ve sosyal medya hesapları vasıtasıyla cimnastik severlerle buluşturan Hüseyin Şeyda Dündar, bu çalışmaları bir almanak haline getirmek için sürdürdüğü hazırlıklar ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki cimnastik belgelerinin tashih ve editörlük faaliyetlerinin planlanması ve hazırlık aşamalarını İcra Kurulumuz ile Türkiye Cimnastik Federasyonumuzun İstanbul Sancaktepe Tesisleri’nde görüşen Hüseyin Şeyda Dündar çalışmada gelinen aşamaya dair bilgi verdi. Yönetimimiz projeye ilişkin Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun her türlü katkıyı vereceğini aktardı.

Federasyon Başkanı Suat Çelen, ‘’Projeye ilişkin Türkiye Cimnastik Federasyonu her türlü desteği bugüne kadar verdi ve vermeye de devam edecektir. Hüseyin Şeyda Beye ve bu kıymetli çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ dedi. Daha önce bu tarz çalışmalar yapmış kişi ve örneklerden faydalanılması ve bilimsel bir şekilde profesyonelce geleceğe ışık tutacak örnek bir çalışma olması gerektiğini ifade eden Suat Çelen, oluşturulacak komisyon ile çalışmaların hızlıca biteceğine olan inancını da belirterek sonuçta çıkacak çalışmanın gelecek nesillere ışık tutacağını ve güzel bir eser olacağını belirtti.