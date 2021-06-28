Cimnastik Dünya Kupası’ndan altın madalya

Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen Dünya Kupası’nda paralel bar finalinde 15.566 puan alan Ferhat Arıcan altın madalya kazandı. Son iki yılın bu alette Avrupa Şampiyonu olan Ferhat Arıcan Dünya Kupası’nda da finali birinci sırada bitirdi.

Milli sporcumuz Ahmet Önder ise paralel bar finalini 13.833 puanla sekizinci sırada tamamladı. Atlama masasında Adem Asil 14.566 puanla, barfikste ise Ahmet Önder 14.166 puanla dördüncü oldular.

Yer finalinde yarışan sporcularımızdan Adem Asil 14.466 puanla dördüncü olurken Ahmet Önder 13.933 puanla altıncı oldu. Halka finalinde İbrahim Çolak 14.766 puanla dördüncü oldu. Ahmet Önder ise 14.200 puan ile sekizinci sırada yer aldı. Kulplu beygir ise Ferhat Arıcan 13.100 puanla finali yedinci sırada tamamladı.