Cimnastik Hakemliği Kursu Bolu’da

Haber: C.Kutay Aykan

Aday Hakem Kursu’nun İzzet Baysal Kamp Eğitim Merkezi’nde gerçekleşeceği öğrenildi. 2 gün sürecek olan kursta Cimnastikçiler ile ilgili kurallar, antrenörlerle ilgili kurallar, teknik komite ve jüri üyelerini yapısı, puanın belirlenmesi, puan ile ilgili açıklamalar, teknik talimat, cimnastik sembollerine giriş, minik ve okullar yarışma kuralları, aletler puan değerlendirmesi, yazıcı ve asistan hakemlikleri, teorik sınav, seri değerlendirmeleri ve uygulama sınavı konuları işlenecek. Sınavlar D puanı uygulama, E puanı uygulama ve Teorik olmak üzere 3 ana bölümde gerçekleştirilecek. Katılımcıların Aday hakem olabilmeleri için her bölümünden geçer not alabilmeleri gerekiyor.

Hakem Olabilme Koşulları :

a- T.C. Vatandaşı olmak,

b- En az lise veya lise dengi okul mezunu olmak,

c- 18 yaşından küçük olmamak,

d- Sağlık durumunun hakemlik yapmaya elverişli olduğunu belirtir rapor ibraz etmek,

e- Cimnastik sporu ile ilgili olmak,

f- Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlarla çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile, devletin güvenliğine karşı işlenen suçlarla, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

g- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ve Federasyon Disiplin Talimatına göre altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak, h- Düzenlenen hakem kurslarında başarılı olmak.