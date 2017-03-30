Haber: Aysun Beykoz

Milli Takım Kampı’nda Bolulu antrenör ve sporcular da yer alıyor. Kampta yer alan antrenörler ve sporcular şu şekilde:

Antrenörler

1 Zakarıa Abramashvılı-Teknik Kurul Üyesi (Bolu)

2 İlhan Karanlık-Antrenör (Bolu)

3 Berat Demir-Antrenör (Çankırı)

4 M.Caner Güzeltürk-Antrenör (Bolu)

5 Kenan Akdemir-Antrenör (Mersin)

6 Gülşah Başol-Antrenör (İzmir)

7 Enes Saz-Antrenör (Bolu)

Sporcular

1 Sude Aydın (İzmir)

2 Cansın Tosuner (İzmir)

3 Neval Kağnıcı (Çankırı)

4 Sıla Musluk (Bolu)

5 Koray Altınel (İzmir)

6 Mert Gürer (Bolu)

7 Hüseyin Engin Yontucu (İzmir)

8 Emre Yağmur (Mersin)