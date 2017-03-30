Haber: Aysun Beykoz
Milli Takım Kampı’nda Bolulu antrenör ve sporcular da yer alıyor. Kampta yer alan antrenörler ve sporcular şu şekilde:
Antrenörler
1 Zakarıa Abramashvılı-Teknik Kurul Üyesi (Bolu)
2 İlhan Karanlık-Antrenör (Bolu)
3 Berat Demir-Antrenör (Çankırı)
4 M.Caner Güzeltürk-Antrenör (Bolu)
5 Kenan Akdemir-Antrenör (Mersin)
6 Gülşah Başol-Antrenör (İzmir)
7 Enes Saz-Antrenör (Bolu)
Sporcular
1 Sude Aydın (İzmir)
2 Cansın Tosuner (İzmir)
3 Neval Kağnıcı (Çankırı)
4 Sıla Musluk (Bolu)
5 Koray Altınel (İzmir)
6 Mert Gürer (Bolu)
7 Hüseyin Engin Yontucu (İzmir)
8 Emre Yağmur (Mersin)
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