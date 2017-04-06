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06 Nisan 2017 Perşembe
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    • Cimnastik Milli Takım Kampı tamamlanıyor

    Trampolin Cimnastik Milli Takım Hazırlık Kampı 2 - 6 Nisan tarihlerinde Bolu’da yapıldı. Kamp bugün sabah ve öğle saatlerinde yapılacak idmanlarla tamamlanacak.

    06 Nisan 2017 Perşembe 11:12
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    Cimnastik Milli Takım Kampı tamamlanıyor

    Haber: Aysun Beykoz

    Almanya'daki müsabakalara hazırlanan 8 sporcu, hazırlık yarışması yaptı. Trampolin Cimnastik Milli Takımı'nın Bolu'da gerçekleştirdiği hazırlık kampı sona erdi. Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda, 7-9 Nisan'da Almanya'da düzenlenecek Branderburg GYM City Open Yaş Grupları müsabakasına hazırlanan 8 sporcu, hazırlık yarışması yaptı. Antrenörlerden oluşan heyetin karşısında gösterilerini sunan sporcular, yarışmanın ardından çalıştırıcılarla değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Kamp müdürü Saip Garipoğlu, yaptığı açıklamada, 7 antrenör ve 8 sporcudan oluşan milli takım kampının devam ettiğini belirterek, çalışmalara İzmir, Çankırı, Mersin ve Bolu’dan sporcuların katıldığını kaydetti.

    Sabah 10.00 ve 16.00’da Murat Canbaş Spor Salonu’nda çalışan milliler Karaçayır Kamp Eğitim Merkezi’nde konakladı. Milli Takım Kampı’nda Bolulu antrenör ve sporcular da yer alıyor.  Kampta yer alan Bolulu antrenörler ve sporcular şu şekilde idi:

    Antrenörler: Zakarıa Abramashvılı-Teknik Kurul Üyesi, İlhan Karanlık-Antrenör, M.Caner Güzeltürk-Antrenör, Enes Saz-Antrenör

    Sporcular: Sıla Musluk, Mert Gürer 

    Anahtar Kelimeler: Trampolin, Cimnastik, Milli, Takım, Hazırlık

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