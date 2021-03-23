Cimnastik Milli takım kampına ziyaret

Haber: C. Kutay Aykan

Yapılan ziyarete Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ve Asbaşkan Cumhur Özçelik; Bolu’da kampta bulunan Trampolin Cimnastik Milli Takımımızı ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi adı.

Trampolin Cimnastik Milli Takımı Sporcularımız 29 Nisan - 2 Mayıs tarihlerinde Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için antrenmanlarını Bolu Murat Canbaş Cimnastik Salonu’nda aralıksız sürdürüyor.

Milli Takımımızın kampında Zekeriya Abramashvili, Şükrü Alp Arı, Salih Buğra Karaman, Çağdaş Keşkür’ün antrenörlüğünde, erkeklerde Gürkan Mutlu ve Hüseyin Engin Yontucu, kadınlarda ise Elif Ceren Çolak, Sıla Karakuş, Havva Esin Ergün, Ecem Nisa Esen ve Livanur Yalçın yer alıyor.