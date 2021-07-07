Cimnastik Milli Takımı, Bolu'da kampa girecek

Trampolin Cimnastik Milli Takım Kampı, 9-18 Temmuz tarihlerinde Bolu'da düzenlenecek. Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, antrenörler Şükrü Alp Arı, Aysun Yıldırım, Buğrahan Karaman, Berat Demir ve Çağdaş Keskür'ün gözetiminde gerçekleştirilecek kampa 10 sporcu katılacak.

Kampta milli cimnastikçiler Emre Yağmur, Gürkan Mutlu, Hüseyin Engin Yontucu, Sıla Karakuş, Sena Elçin Karakaş, Havva Esin Ergün, Ecem Nisa Esen, Elif Ceren Çolak, Livanur Yalçın ve Ceren Uysal yer alacak.