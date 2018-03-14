Haber: Semih Baykal

10-11 Mart 2018 tarihleri arasında Anadolu Yıldızlar Ligi Cimnastik Grup Müsabakaları Bolu’da düzenlendi.. Müsabakalara 21 ilden 87 kız, 35 erkek olmak üzere toplam 122 sporcu katıldı. Yapılan müsabakalar neticesinde 3 erkek takımı ( Kocaeli, İzmir ve İstanbul) ve 3 kız takımı (Kocaeli, Sakarya ve Bursa) 21-22 Nisan tarihinde Sakarya'da yapılacak olan Türkiye Birinciliği müsabakalarına katılma hakkı kazandı.Bolu Gençlik Spor İl Müdürü Şahin Ertem “yarışmalara katılan tüm takımlarımıza katılımları için teşekkür eder, dereceye giren İllerimize 21-22 Nisan tarihinde Sakarya'da gerçekleştirilecek olan Türkiye Birinciliği müsabakalarında başarılar dilerim” dedi.