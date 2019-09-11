Cimnastik Seminerine Yoğun İlgi

Haber: Aysun Beykoz

Sporcular, antrenörler ve velilierin katılımıyla gerçekleşen seminerde konuşan Antrenör M.Caner Güzeltürk, “2019 yılın Trampolincisi Batuhan Meriç MAMUR'U ayrıca kutluyorum. Katılım sağlayan tüm sporcu ve velilerimize ekibim adına teşekkür ederim. Hayallerimizi gerçekleştirmek için çok çalışmamız gerekiyor. Gelecek bizimdir” dedi. Seminerde yılın trampolincisi ödülü 50.Yıl İzzet Baysal İlköğretim Okulu öğrencisi Batuhan Meriç Mamur oldu. Seminerde misyon ve vizyon, antrenörler ve görevleri, servis ile ilgili problemler, bütün sporcularon yeni okul dönemi antrenman programı, ulusal ve uluslararası başarılar, 2019 yılı madalya sayısı, antrenmanlardan ve sosyal etkinliklerden görüntüler ve yılın sporcusu ödül töreni yer aldı.