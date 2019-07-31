Cimnastikçi Kardeşler Finalde…

Haber: Esra Öztürk

21 - 27 Temmuz 2019 tarihleri arasinda Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 15’incisi düzenlenen 50 ülkeden 3500 sporcunun katıldığı EYOF’a Bolulu 2 sporcu damga vurdu. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF) Cimnastik branşında ülkemizi ve ilimizi temsil eden TOHM sporcumuz Bora TARHAN genel tasnifte 9’uncu ve Bayanlarda ilk kez atlama masası aletinde ilk kez finallere kalan TOHM sporcumuz Bilge TARHAN 8.inci olarak final müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Konuyla ilgili olarak GHSİM’den yapılan açıklamada, “Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ailesi olarak ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil ettikleri için Bora ve Bilge TARHAN kardeşleri tebrik eder; başarılarının devamını dileriz” ifadeleri kullanıldı.