Haber: Gönül Olutürk

Bolulu Cimnastikçilerden Doğukan Büyükarslan ve Koray Altınel’den büyük başarı. Yaş Grupları TrambolinCimnastik Dünya Şampiyonası’nda milli sporcular Doğukan Büyükarslan ve Koray Altınel, altın madalyanın sahibi oldu. Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen şampiyonanın senkron kategorisinde Doğukan Büyükarslan ve Koray Altınel Türkiye adına yarıştı. Yaş Grupları TrambolinCimnastik Dünya Şampiyonası’nda senkron kategorisi 17–21 yaş grubunda yarışan Doğukan Büyükarslan ve Koray Altınel, finalde 47.150 puan toplayarak, Türkiye’ye altın madalya kazandırdı