Haber: Semih Baykal

Cimnastik Türkiye Şampiyonası 2-4 Mart tarihleri arasında MersinCimnastik Salonu'nda düzenlendi. Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü Sporcusu olan Göksu Üçtaş Şanlı, Mersin'de yapılan Türkiye Cimnastik Şampiyonası'nda 2018 Artistik Cimnastik büyükler kategorisi şampiyonu oldu.. Türkiye geneli 444 sporcunun katıldığı şampiyonada sporcular Artistik, Ritmik, Trambolin ve Aerobik Cimnastik dallarında yarıştı. Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun 2018 Yılı Faaliyet Programında yer alan Cimnastik Türkiye Şampiyonası Mersin'de başladı. Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Cimnastik Salonu’nda tüm kategorilerde yapılan Cimnastik Türkiye Şampiyonası'na, katılım yüksek oldu. Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü Sporcusu olan başarılı cimnastikçi Göksu Üçtaş Şanlı, 2018 Artistik Cimnastik büyükler kategorisi şampiyonu olarak bir kez daha Bolu’yu gururlandırdı. Yarışmalar 4 Mart Pazar günü yapılacak olan müsabakalarla sona erdi. Dereceye giren sporcular

Artistik Cimnastik Büyük Bayanlarda: Göksu Üçtaş Şanlı Türkiye 1.si

TrampolinCimnastik :

10-12 yaş erkekler kategorisinde Fahreddin Duman Türkiye 2.si,

15-16 kızlar kategorisinde Sıla Musluk Türkiye 1.si,

15-16 yaş erkekler kategorisinde Muhammet Emin Duman Türkiye 2.si,

18+ erkekler kategorisinde Doğukan Büyükarslan Türkiye 1.si

18+ kızlar Kategorisinde Sude Öztürk Türkiye 2.si olmuştur.